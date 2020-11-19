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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Прокурор области посетил исправительную колонию в Сумах

26 ноября руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець посетил Государственное учреждение «Сумская исправительная колония (№ 116)», где проверил условия содержания осужденных и состояние принятых персоналом мер по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Руководитель прокуратуры совершил обход территории производственной зоны, отделений социально-психологической службы, столовой, дисциплинарного изолятора, также обратил особое внимание на материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных.

Вместе с тем, глава прокуратуры пообщался с осужденными и провел личный прием. К прокурору обратилось 4 человека. Поднятые осужденными вопросы касались досрочного освобождения, замены неотбытой части наказания более мягким и т.п. На все вопросы осужденных руководителем прокуратуры предоставлено содержательные разъяснения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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