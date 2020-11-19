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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11325

Спасатели перезатарили на Сумщине 30 тонн опасных пестицидов

Специалисты подразделения радио-химико-билогической-защиты Межрегионального центра быстрого реагирования продолжают проводить перезатаривание вредных источников распространения опасных химических веществ и ликвидации последствий воздействия этих веществ на окружающую среду.

Работы проводятся на территории Николаевского сельского совета Сумской области.

Сейчас 30 тонн непригодных и запрещенных к использованию химических средств защиты растений уже перезатарено для дальнейшей транспортировки и утилизации.

Общество
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