Спасатели перезатарили на Сумщине 30 тонн опасных пестицидов
Специалисты подразделения радио-химико-билогической-защиты Межрегионального центра быстрого реагирования продолжают проводить перезатаривание вредных источников распространения опасных химических веществ и ликвидации последствий воздействия этих веществ на окружающую среду.
Работы проводятся на территории Николаевского сельского совета Сумской области.
Сейчас 30 тонн непригодных и запрещенных к использованию химических средств защиты растений уже перезатарено для дальнейшей транспортировки и утилизации.