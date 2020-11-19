Роменские футзалисты с первой победой в Киевской футзальной лиге 26 ноября прошли игры 4-го тура киевской футзальной лиги, в которой принимает участие и роменский «Рятувальник».

Роменчане обыграли своего обидчика по Кубку Украины «BudmonsteR» со счетом 5:2. Голы на счету Дмитрия Баранника - 3, Станислава Носка и Дениса Завгороднего. После трех игр у «Рятувальника» 4 очка.