Прокуратура продолжает обирать застройщиков в Сумах Благодаря прокуратуре застройщик заплатит 1 млн грн паевых взносов на развитие инфраструктуры города Сумы.

Сумская областная прокуратура принципиально реагирует на факты уклонения от уплаты застройщиками средств паевого участия. Только за последний месяц прокуратура добилась взыскания с застройщиков 3,7 млн грн на развитие инфраструктуры города.

В частности, по иску Сумской местной прокуратуры Хозяйственный суд Сумской области 26 ноября обязал застройщика уплатить 1 млн грн паевых взносов.

Прокуратурой установлено, что несмотря на готовность к эксплуатации многоэтажного жилого дома, между застройщиком и городским советом не было заключен соответствующий договор об уплате паевого участия. Поскольку Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, имея соответствующие полномочия, за взысканием средств в суд не обратилось, на защиту государственных интересов стала прокуратура, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.