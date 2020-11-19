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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине сбили пьяного пешехода

26 ноября у села Вильшана Недригайловского района, 23-летняя сумчанка совершила наезд на местного жителя.

Как стало известно правоохранителям, около 18:00, девушка, двигаясь на автомобиле «Ниссан» по автодороге «Киев-Сумы-Юнаковка», возле села Вильшана не успела среагировать на мужчину, который шел по проезжей части и сбила его. Гражданину 57-лет, с тяжелыми травмами его госпитализировали в реанимационное отделение Роменской центральной районной больницы. Врачи сообщают, что пострадавший перенес операцию и находится в тяжелом состоянии. Также известно, что пешеход в момент происшествия находился в нетрезвом состоянии и не имел на своей одежде светоотражающих элементов.

Напоминаем, что согласно изменениям в ПДД от 11.11. 2020 пешеходы, которые двигаются проезжей частью или обочиной в темное время суток или в условиях плохой видимости, должны обязательно иметь на одежде светоотражающие элементы.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого проводится досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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