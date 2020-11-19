Фейковая банкирша обманула шосткинца Назвавшись сотрудницей банка, злоумышленница выманила у шосткинца конфиденциальную информацию по его финансовому документу, сняв со счета все имеющиеся там средства.

О мошенничестве в полицию сообщил 47-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что днем на его мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая назвалась сотрудницей того банка, где он обслуживается. Она рассказала, что неизвестные злоумышленники пытаются опустошить его счет. Чтобы это предотвратить, он должен назвать ему номер своей карты и код из смс-сообщения, которое поступит клиенту на мобильный телефон из банка.

Мужчина назвал собеседнице необходимые данные. Однако та попросила, для более надежной безопасности его счетов, еще и пополнить указанный ею номер мобильного телефона тремя платежами по 800 гривен. Заявитель выполнил и это условие.

От дальнейших мошеннических сделок заявителя спасли настоящие сотрудники финансового учреждения. Мужчина зашел в банк, чтобы по советам телефонной собеседницы передать еще 12 000 гривен. Операторы, невольно услышали его телефонный разговор, посоветовали клиенту немедленно положить трубку и не предоставлять, кому попало секретные коды из смс-ки, поступившей из банка.

Позже выяснилось, что своими действиями пострадавший «подарил» аферистам 3300 гривен.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность злоумышленницы.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не доверять информации, полученной по телефону от неизвестных людей, кем бы они ни назывались. Если вам звонят из банка и просят коды с смс-сообщение для дистанционного проведения финансовых операций, или авторизации - не соглашайтесь. Все вопросы относительно ваших денег решайте исключительно в финансовом учреждении. Будьте осмотрительны, и вам не придется быть жертвой мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.