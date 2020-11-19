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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55308

На Сумщине проведено 16 обысков из-за возможного присвоения бюджетных средств в Сумской ОГА

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры продолжается досудебное следствие по факту возможного присвоения должностными лицами управления капитального строительства Сумской ОГА по предварительному сговору со служебными лицами подрядных и проектных организаций в части бюджетных средств, выделенных для проведения ремонтно-строительных работ, в частности строительства амбулаторий первичной медицинской помощи в Сумской области (ч. 1 ст. 14, ч. 3 и ч. 4 ст. 191 УК Украины).

26 ноября с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения правонарушения правоохранителями Сумщины проведено 16 обысков у фигурантов производства, при которых изъяты доказательства, которые имеют существенное значение для установления истины.

Напоминаем, что к уголовной ответственности уже привлечен начальник Управления капитального строительства Сумской областной государственной администрации и директор общества с ограниченной ответственностью за присвоение и завладение средствами при изготовлении проектно-сметной документации для строительства амбулаторий первичной медицинской помощи на территории Сумской области.

Досудебное следствие осуществляется следственным управлением Нацполиции по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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