На Сумщине проведено 16 обысков из-за возможного присвоения бюджетных средств в Сумской ОГА

26 ноября с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения правонарушения правоохранителями Сумщины проведено 16 обысков у фигурантов производства, при которых изъяты доказательства, которые имеют существенное значение для установления истины.
Напоминаем, что к уголовной ответственности уже привлечен начальник Управления капитального строительства Сумской областной государственной администрации и директор общества с ограниченной ответственностью за присвоение и завладение средствами при изготовлении проектно-сметной документации для строительства амбулаторий первичной медицинской помощи на территории Сумской области.
Досудебное следствие осуществляется следственным управлением Нацполиции по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.