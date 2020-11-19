Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:1337

На Сумщине на строительстве больниц и школ украли 19 млн грн, - СБУ

СБУ раскрыла хищение 19 млн грн при строительстве медицинских и учебно-воспитательных заведений на Сумщине.

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области разоблачили масштабную схему хищения бюджетных денег, выделенных на строительство медицинских и учебно-воспитательных заведений региона.

По предварительным данным следствия, должностные лица одного из подразделений облгосадминистрации и представители коммерческих структур, в частности из Киева и Полтавы, организовали механизм присвоения государственных денег. Чтобы реализовать сделку, чиновники «прописали» необходимые условия для победы аффилированных фирм в тендере на строительство социально важных объектов.

В соответствии с заключенными договорами подрядчики должны были построить и провести реконструкцию 10 амбулаторий и других объектов социального назначения.

Однако коммерсанты не провели соответствующие ремонтно-строительные работы в полном объеме и в настоящее время не сдали объекты в эксплуатацию, нарушив все сроки.

Оперативники спецслужбы установили, что часть полученных из областного бюджета денег коммерсанты вывели в тень, безосновательно завысив стоимость стройматериалов и оборудования. Полученную «прибыль» фигуранты легализовали через подконтрольные фиктивные фирмы и конвертационные центры.

По оценкам экспертов, сделка нанесла государству ущерб на 19 миллионов гривен.

Во время обысков по местам работы и жительства фигурантов правоохранители обнаружили черную бухгалтерию, печати, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры, сообщает СБУ.

Право

Новости

На Сумщине 26590 случаев COVID-19: в Сумах рекорд
Сегодня 08:54
Зеленский назначил главу Сумской ОГА
23.11.2020 20:26
На Сумщине на строительстве больниц и школ украли 19 млн грн, - СБУ
Сегодня 14:13
Стали известны подробности пожара на Тополе в Сумах (видео)
Сегодня 14:03
На Сумщине проведено 16 обысков из-за возможного присвоения бюджетных средств в Сумской ОГА
Сегодня 13:55
Фейковая банкирша обманула шосткинца
Сегодня 13:37
На Сумщине сбили пьяного пешехода
Сегодня 12:51
Прокуратура продолжает обирать застройщиков в Сумах
Сегодня 12:22
Мэр Сум хочет поменять секретаря горсовета
Сегодня 12:13
Вот это поворот: депутат Сумского горсовета стал замглавы Николаевки
Сегодня 12:05
Роменские футзалисты с первой победой в Киевской футзальной лиге
Сегодня 11:44
Спасатели перезатарили на Сумщине 30 тонн опасных пестицидов
Сегодня 11:11
view counter

Статьи

Первинна допомога при симптомах COVID-19: алгоритм дій, якщо немає декларації з лікарем
Вчера 17:36
Інформація для сумчан: роботодавець вимагає від працівника результат ПЛР-тесту – чи це законно?
25.11.2020 16:32
«Мест в больницах нет даже для блатных»: стало известно о катастрофической ситуации с COVID-19 на Сумщине
25.11.2020 13:45
Пенсионный возраст и требования к стажу снова повысят. Когда и кого коснутся изменения
25.11.2020 11:47
Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения
25.11.2020 11:08
Всеобуч від служби зайнятості Сумщини: 5 нюансів проходження випробування
25.11.2020 10:26
Які громади Сумщини є фінансово найсильнішими?
24.11.2020 13:53
Что следует знать о COVID-тестировании?
23.11.2020 12:50
Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки
23.11.2020 12:48
На щепкінській сцені – мюзикл «За двома зайцями»
21.11.2020 08:57
Сумщина потребує високотехнологічні робочі місця
20.11.2020 10:56
Що чекає на ринок праці Сумщини завтра?
19.11.2020 15:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.