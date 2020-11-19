На Сумщине на строительстве больниц и школ украли 19 млн грн, - СБУ СБУ раскрыла хищение 19 млн грн при строительстве медицинских и учебно-воспитательных заведений на Сумщине.

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области разоблачили масштабную схему хищения бюджетных денег, выделенных на строительство медицинских и учебно-воспитательных заведений региона.

По предварительным данным следствия, должностные лица одного из подразделений облгосадминистрации и представители коммерческих структур, в частности из Киева и Полтавы, организовали механизм присвоения государственных денег. Чтобы реализовать сделку, чиновники «прописали» необходимые условия для победы аффилированных фирм в тендере на строительство социально важных объектов.

В соответствии с заключенными договорами подрядчики должны были построить и провести реконструкцию 10 амбулаторий и других объектов социального назначения.

Однако коммерсанты не провели соответствующие ремонтно-строительные работы в полном объеме и в настоящее время не сдали объекты в эксплуатацию, нарушив все сроки.

Оперативники спецслужбы установили, что часть полученных из областного бюджета денег коммерсанты вывели в тень, безосновательно завысив стоимость стройматериалов и оборудования. Полученную «прибыль» фигуранты легализовали через подконтрольные фиктивные фирмы и конвертационные центры.

По оценкам экспертов, сделка нанесла государству ущерб на 19 миллионов гривен.

Во время обысков по местам работы и жительства фигурантов правоохранители обнаружили черную бухгалтерию, печати, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры, сообщает СБУ.