Ямпольский райсовет прекратил полномочия Ольги Губарь За досрочное прекращение полномочий главы районного совета проголосовали 15 из 16 депутатов, присутствовавших на сессии.

Воздержалась только сама Ольга Губарь, которая недавно была выбрана Ямпольским поселковым головой и готовится вступить в новую должность.

Сам районный совет будет полномочный еще некоторое время - до первой сессии новоизбранного Шосткинского районного совета (Ямпольский район вошел в укрупненный Шосткинский).

Кроме кадрового вопроса, депутаты внесли изменения в бюджет и программы социально-экономического развития района, были внесены коррективы и в ряд районных программ.

Как отметила бывшая глава райсовета, скорее всего это была уже последняя сессия Ямпольского районного совета, пишет Ямпіль.інфо.