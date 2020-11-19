Ямпольский райсовет прекратил полномочия Ольги Губарь

Воздержалась только сама Ольга Губарь, которая недавно была выбрана Ямпольским поселковым головой и готовится вступить в новую должность.
Сам районный совет будет полномочный еще некоторое время - до первой сессии новоизбранного Шосткинского районного совета (Ямпольский район вошел в укрупненный Шосткинский).
Кроме кадрового вопроса, депутаты внесли изменения в бюджет и программы социально-экономического развития района, были внесены коррективы и в ряд районных программ.
Как отметила бывшая глава райсовета, скорее всего это была уже последняя сессия Ямпольского районного совета, пишет Ямпіль.інфо.