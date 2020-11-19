На очистных сооружениях Сум заработали энергосберегающие воздуходувки КП «Горводоканал» продолжает модернизировать городские очистные сооружения.

В частности, запущены в работу три капитально отремонтированы аэротенки № 5, № 9 и № 10 второй и третьей очереди станции очистных сооружений города, а для увеличения эффективности работы оборудования проведена ревизия работы воздуходувок.

«Вместе с новой аэрационной системой, мы запустили более экономичные воздуходувки. Современное оборудование использует меньше кислорода, что позволяет сэкономить на потреблении электроэнергии», - отметил начальник станции очистных сооружений Юрий Пасевин.

Напомним: аэрационная система была обновлена на базе трубчатых аэраторов производства ООО «Эко-Инвест». Средства на оборудование, в сумме 1, 7 млн грн, выделены из бюджета Сумской городской территориальной громады.