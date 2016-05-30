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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:48466

В Сумах выбрали Студмисс Сумщины (видео)

Долгожданный праздник красоты, сообразительности и таланта среди студенток Сумской области наконец состоялся 26 ноября в МЦ «Романтика».

В онлайн-режиме за корону и титул «СтудМис Сумщины 2020» боролись 9 девушек из всех университетов области.

По результатам изящных дефиле, конкурса талантов и каверзных вопросов, каждая девушка получила собственную номинацию и подарки от партнеров и спонсоров конкурса.

А главные номинации распределились следующим образом:

СтудМис Сумщины 2020 - Карина Белым, студентка СумГУ

I вице-СтудМис Сумщины 2020 - Дарья Сухорученко, студентка СумГУ

II вице-СтудМис Сумщины 2020 - Анна Березова, студентка СФ ХНУВД.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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