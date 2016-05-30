В Сумах выбрали Студмисс Сумщины (видео) Долгожданный праздник красоты, сообразительности и таланта среди студенток Сумской области наконец состоялся 26 ноября в МЦ «Романтика».

В онлайн-режиме за корону и титул «СтудМис Сумщины 2020» боролись 9 девушек из всех университетов области.

По результатам изящных дефиле, конкурса талантов и каверзных вопросов, каждая девушка получила собственную номинацию и подарки от партнеров и спонсоров конкурса.

А главные номинации распределились следующим образом:

СтудМис Сумщины 2020 - Карина Белым, студентка СумГУ

I вице-СтудМис Сумщины 2020 - Дарья Сухорученко, студентка СумГУ

II вице-СтудМис Сумщины 2020 - Анна Березова, студентка СФ ХНУВД.