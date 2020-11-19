В Сумах строители ремонтируют 4-ю больницу бесплатно Об этом сообщила в Фейсбуке депутат Сумского районного совета Юлия Витовская, которая работает в горбольнице № 4 медсестрой.

«Отремонтированный в этом году коридор 4-й больницы... Между съемками двух фотографий прошло чуть больше недели.

Наглядно видно, что в связи с высокой влажностью грибок на потолке расходится все больше. При входе в корпус чувствуется ужасный запах плесени, которым приходится дышать и медикам, и больным.

После моей публикации о ходе ремонта в «четверке» единственное, что изменилось, это то, что строители заперли все входы в отделения, находящиеся в работе. Главный прораб дал указание никого не впускать на те территории, и вопросы к администрации о том, кто я такая, и почему я позволяю себе свободно писать об этих вопросах).

Было озвучено, что работа строителей не оплачивается с лета, и люди работают практически бесплатно! И «если вас не устраивает качество выполненных нами работ, ищите другого подрядчика» (с).

Считаю необходимым написать депутатский запрос в управление городского отдела здравоохранения с уточнением суммы выделенных на ремонт корпуса средств, и ознакомлением с договором о ремонтных работах и сроком их завершения.

Кстати, мэр города Сумы приезжал на торжественное «открытие» половины неврологического отделения перед выборами, разве не «перерезал красную ленточку»... Выборы закончились - за больницу забыто!

Александр Николаевич, Вас за руку привести в больницу, чтобы Вы наконец занялись не самопиаром, а своими прямыми обязанностями?!», - пишет она.