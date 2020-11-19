Депутат Сумского горсовета прокомментировал свое назначение в Николаевке

Свое назначение он прокомментировал в Фейсбуке.
«Можно ли громаду в Сумской области сделать одной из лучших в стране?
Дерзко и нереально? Но точно не для новой команды, которая недавно возглавила Николаевскую ОТГ.
Новые, амбициозные проекты, которые настроены на максимальный результат - такие вызовы всегда интересны.
Поэтому, принял решение помочь Николаевке стать громадой счастливых людей.
Уверен, что у нас все получится)
P.S. Сумчане могут, не волноваться. Как и прежде, продолжу воевать за их интересы в качестве депутата городского совета», - написал он.