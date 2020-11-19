Сумчане голосуют за ограничение проезда пенсионеров в общественном транспорте Такая петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций.

«Требуем пересмотреть условия проезда пенсионеров в общественном транспорте в часы пик. Утром невозможно доехать троллейбусом на работу. Приходится идти пешком или на конечную (и там сесть проблематично). Пенсионеры оккупируют остановки, создают очередь, толкотню и скандалы. Едут на рынок, по своим делам, не обращая внимания на необходимость работающим гражданам вовремя добраться на работу. Предлагаем обозначить время льготного проезда для пенсионеров. В часы пик проезд платный. Хочешь ехать утром, плати, а не хочешь платить, жди льготного времени. Результатом будет спокойная поездка работающих граждан в транспорте «Электроавтотранса». Думаем, что нужно пересмотреть льготный проезд работающих пенсионеров и сделать его платным, хотя бы в часы пик. Кстати, в маршрутках такое правило есть, почему нельзя так же сделать и в коммунальном транспорте», - пишет автор петиции Шульженко Ирина Вадимовна.

Состоянию на 27 ноября петицию подписали 6 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Подписать петицию можно здесь.