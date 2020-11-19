Ночью в Сумах пожарные ликвидировали возгорание в подвальном помещении многотажки Сегодня, 27 ноября, в 3:23 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в подвале 5-этажного жилого дома по пр-ту Шевченко в г. Сумы.

О пожаре сообщили жители, которые почувствовали резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено деревянные перегородки на площади до 30 кв. м, потолок на площади до 50 кв. м, электропроводку и вещи домашнего обихода. Образовалось сильное задымление, поэтому спасателям пришлось работать в защитных аппаратах.

В 3:51 возгорание локализовали, а в 4:53 - потратив на тушение почти 3 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.