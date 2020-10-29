Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:31299

В Сумах хотят сделать городской пляж на Чешке

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Обустройство на озере Чеха официального городского пляжа».

«В нашем городе существует большая проблема с пляжами. Официально в Сумах существует два официальных пляжа на Здыбанке и в Анновке (на самом деле ни одного – Ред.). Несмотря на это, ни один пляж не соответствует требованиям.

В связи с большим спросом Сумской громады на благоустройство пляжной территории на озере Чеха предлагаем:

1) обустроить его под официальный городской пляж, соответствует требованиям;

2) завоза песка, исследования дна и его очистка;

3) установление дополнительных раздевалок непосредственно у пляжа;

4) освещения и капитальный ремонт пляжного туалета», - пишет автор петиции Денищенко Ирина Александровна.

По состоянию на 27 ноября петицию подписали 9 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: городской пляж начали обустраивать три года назад в городском парке в районе так называемого студенческого пляжа, но так и не доделали…

Общество Озеро Чеха Петиция Чешка

По тематике

13.11.2020 09:57

Сумчане голосуют за освещение на Харьковской

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Освещение ул. Харьковская от путепровода вдоль ПАО «Сумыхимпром» до выезда из города»....

Сумчане голосуют за запрет маршруток
05.11.2020 09:59

Сумчане голосуют за запрет маршруток

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Перевод общественного транспорта на автобусы»....

29.10.2020 16:21

Сумчане просят установить снесенную год назад остановку

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ремонт остановки общественного транспорта на ул. Харьковской»....

Сумчане просят увеличить количество маршруток № 2
29.10.2020 13:22

Сумчане просят увеличить количество маршруток № 2

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Увеличение количества маршрутного транспортного средства по маршруту №2»....

Сумчане недовольны состоянием маршруток (петиция)
29.10.2020 12:00

Сумчане недовольны состоянием маршруток (петиция)

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Проведение технического и косметического ремонта маршрутного такси»....

Новости

На Сумщине 26590 случаев COVID-19: в Сумах рекорд
Сегодня 08:54
Зеленский назначил главу Сумской ОГА
23.11.2020 20:26
Своевременное сообщение сумчанина на 102 помогло патрульным, спасателям и медикам спасти женщине жизнь (видео)
Сегодня 17:04
В Сумах хотят сделать городской пляж на Чешке
Сегодня 16:31
Ночью в Сумах пожарные ликвидировали возгорание в подвальном помещении многотажки
Сегодня 16:26
Сумчане голосуют за ограничение проезда пенсионеров в общественном транспорте
Сегодня 16:10
Депутат Сумского горсовета прокомментировал свое назначение в Николаевке
Сегодня 16:04
В Конотопе устанавливают новогоднюю елку (видео)
Сегодня 15:08
В Сумах строители ремонтируют 4-ю больницу бесплатно
Сегодня 15:04
В Сумах выбрали Студмисс Сумщины (видео)
Сегодня 14:48
На очистных сооружениях Сум заработали энергосберегающие воздуходувки
Сегодня 14:34
Ямпольский райсовет прекратил полномочия Ольги Губарь
Сегодня 14:30
view counter

Статьи

Первинна допомога при симптомах COVID-19: алгоритм дій, якщо немає декларації з лікарем
Вчера 17:36
Інформація для сумчан: роботодавець вимагає від працівника результат ПЛР-тесту – чи це законно?
25.11.2020 16:32
«Мест в больницах нет даже для блатных»: стало известно о катастрофической ситуации с COVID-19 на Сумщине
25.11.2020 13:45
Пенсионный возраст и требования к стажу снова повысят. Когда и кого коснутся изменения
25.11.2020 11:47
Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения
25.11.2020 11:08
Всеобуч від служби зайнятості Сумщини: 5 нюансів проходження випробування
25.11.2020 10:26
Які громади Сумщини є фінансово найсильнішими?
24.11.2020 13:53
Что следует знать о COVID-тестировании?
23.11.2020 12:50
Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки
23.11.2020 12:48
На щепкінській сцені – мюзикл «За двома зайцями»
21.11.2020 08:57
Сумщина потребує високотехнологічні робочі місця
20.11.2020 10:56
Що чекає на ринок праці Сумщини завтра?
19.11.2020 15:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.