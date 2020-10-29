В Сумах хотят сделать городской пляж на Чешке На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Обустройство на озере Чеха официального городского пляжа».

«В нашем городе существует большая проблема с пляжами. Официально в Сумах существует два официальных пляжа на Здыбанке и в Анновке (на самом деле ни одного – Ред.). Несмотря на это, ни один пляж не соответствует требованиям.

В связи с большим спросом Сумской громады на благоустройство пляжной территории на озере Чеха предлагаем:

1) обустроить его под официальный городской пляж, соответствует требованиям;

2) завоза песка, исследования дна и его очистка;

3) установление дополнительных раздевалок непосредственно у пляжа;

4) освещения и капитальный ремонт пляжного туалета», - пишет автор петиции Денищенко Ирина Александровна.

По состоянию на 27 ноября петицию подписали 9 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: городской пляж начали обустраивать три года назад в городском парке в районе так называемого студенческого пляжа, но так и не доделали…