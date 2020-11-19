Сумские гандболисты проиграли в Броварах Сегодня, 27 ноября, ГК «RGM-Group СумДУ» снова играл в Броварах.

Соперником в 4-м туре чемпионата Украины по гандболу в мужской высшей лиге был «Строитель-БСФК».

В отличиле от первой игры, в которой наши победили, теперь сильнее были хозяева 33:20 (18:7). За наших забивали Александр Колесников – 5, Андрей Ярошенко и Богдан Перекупко – по 4, Ростислав Рогович – 3, Владислав Чайка – 2, Александр Герус и Алексей Диденко - по 1.

После 4 туров у сумчан 7 очков в 6 играх и четвертое место. У броварчан столько же, но они на третьем за счет личных встреч. Лидируют ужгородские «Карпаты» - 11 в 6 играх. На втором месте днепровский «УДХТУ» - 7 в 5 играх.