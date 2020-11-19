На первую сессию нового облсовета вынесут стратегию развития Сумщины до 2027 года Заместитель главы облгосадминистрации Виталий Максименко призвал представителей всех отраслей экономики, общественности и депутатского корпуса активизироваться по обсуждению главного документа развития Сумщины.

Проект Стратегии регионального развития Сумской области с 2021 до 2027 года облгосадминистрация планирует представить на утверждение областного совета 4 декабря.

«Сегодня мы имеем главное задание от главы Сумской облгосадминистрации Василия Хомы - как можно скорее подать на ближайшее заседание сессии областного совета проект Стратегии регионального развития Сумской области с 2021 до 2027 года и план ее выполнения на 2021-2023 годы, - отметил Виталий Максименко. - Этот документ, без преувеличения, является главным для региона. Это системный программный документ, по которому область должна развиваться по трем основным направлениям - развитие региональной экономики, развитие региональной инфраструктуры и развитие человеческого капитала».

По его словам, этот документ разрабатывался в течение года вместе с экспертами в различных областях, представителями власти и общественности. Конечно, он не может учитывать все аспекты и изменений и всегда находиться в стадии корректировки, но его принятие сегодня очень важно, поскольку именно от него зависит развитие инфраструктурных объектов, в том числе объектов медицинской отрасли, финансирование промышленности, аграрного сектора, улучшение качества жизни жителей области, говорится на сайте ОГА.

«Стратегия регионального развития Сумской области с 2021 до 2027 года - это очень мощный по своему наполнению документ, в котором предусмотрено, в том числе, финансирование проектов секторальной поддержки. Принятие стратегии даст старт принятию конкурсных заявок к проектам ГФРР, - подчеркнул Виталий Максименко. - Мы рассчитываем на то, что депутаты областного совета нового созыва понимают важность этого документа, поддержат его и в сотрудничестве с нами будут его реализовывать».

Жаль не упомянул, как можно присоединиться к обсуждению…