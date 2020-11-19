На Сумщине кот спас хозяев во время пожара (видео) 27 ноября в 4:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании временного сооружения в с. Вировка Конотопского района.

На тушение направили дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части из районного центра и добровольную пожарную команду с. Питомник.

По прибытию на место вызова было установлено, что огонь охвати временное сооружение и перекинулся на крышу и деревянные стены жилого дома, который находился почти вплотную к очагу горения. Возникла угроза распространения пожара на все здание.

В 4:52 пожарным удалось локализовать возгорание, а в 5:28, использовав около 6 т воды, пожар ликвидировали. Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 3 человека личного состава и 1 единица техники, от добровольной пожарной команды - 2 работника и 1 единица техники.

Даже страшно представить к каким последствиям мог привести этот пожар, поскольку возгорание произошло поздно ночью, когда хозяева дома спали. Женщина и ее сын не пострадали и обязаны этим своему любимцу - домашнему коту, который вовремя разбудил их.

Огнем повреждено: временное сооружение по всей площади, кровля жилого дома и стены на площади до 18 кв. м, вещи домашнего обихода. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.