На Сумщине 9 больниц получили кислородные концентраторы 141 кислородный концентратор передали больницам, где оказывают медицинскую помощь больным COVID-19.

«Сегодня 9 больниц получили 141 кислородный концентратор. Ожидаем следующую государственную субвенцию, что позволит обеспечить около 500 коек кислородом. Также в 8 больницах области будет реконструирован 90-95% кислородных сетей, которые уже в декабре должны быть введены в действие. Для этого выделено 5,2 млн гривен государственных средств», - отметил глава облгосадминистрации Василий Хома.

Получить кислородные концентраторы приехали, в частности, работники Лебединской ЦРБ, которые в числе первых больниц начали оказывать медицинскую помощь указанной категории пациентов.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Лебединской ЦРБ Натальи Давыдченко, их больница уже обеспечена 19 точками централизованного подвода кислорода и 9 кислородными концентраторами, но на базе больницы планируется расширять коечный фонд.

«Эти 10 концентраторов, которые мы сегодня получили, предоставят возможность обеспечить потребность кислородом для лечения больных COVID-19 всего Лебединского района», - сообщила врач.

Начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко рассказал, что в области пока развернуто 1379 «ковидных» коек, что составляет более 30% всего коечного фонда. Занятость коек составляет 47,9%, есть свободные места. Более 300 коек - с кислородом.

Напомним, что на Сумщине уже введены в действие для лечения больных коронавирус 17 больниц.

Справка

Кислородные концентраторы сегодня получили Глуховская городская больница (45 концентраторов), Белопольская ЦРБ (9 шт.), Конотопская ЦРБ (10 шт.), Кролевецкая ЦРБ (10 шт.), Лебединская ЦРБ (10 шт.), Ахтырская ЦРБ (15 шт.), Роменская ЦРБ (25 шт.), Сумская ЦРКЛ (10 шт.), Шосткинская ЦРБ (7 шт.). Всего дополнительно будет обеспечен кислородом 282 коек.