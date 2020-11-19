Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:04279

На Сумщине 9 больниц получили кислородные концентраторы

141 кислородный концентратор передали больницам, где оказывают медицинскую помощь больным COVID-19.

«Сегодня 9 больниц получили 141 кислородный концентратор. Ожидаем следующую государственную субвенцию, что позволит обеспечить около 500 коек кислородом. Также в 8 больницах области будет реконструирован 90-95% кислородных сетей, которые уже в декабре должны быть введены в действие. Для этого выделено 5,2 млн гривен государственных средств», - отметил глава облгосадминистрации Василий Хома.

Получить кислородные концентраторы приехали, в частности, работники Лебединской ЦРБ, которые в числе первых больниц начали оказывать медицинскую помощь указанной категории пациентов.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Лебединской ЦРБ Натальи Давыдченко, их больница уже обеспечена 19 точками централизованного подвода кислорода и 9 кислородными концентраторами, но на базе больницы планируется расширять коечный фонд.

«Эти 10 концентраторов, которые мы сегодня получили, предоставят возможность обеспечить потребность кислородом для лечения больных COVID-19 всего Лебединского района», - сообщила врач.

Начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко рассказал, что в области пока развернуто 1379 «ковидных» коек, что составляет более 30% всего коечного фонда. Занятость коек составляет 47,9%, есть свободные места. Более 300 коек - с кислородом.

Напомним, что на Сумщине уже введены в действие для лечения больных коронавирус 17 больниц.

Справка

Кислородные концентраторы сегодня получили Глуховская городская больница (45 концентраторов), Белопольская ЦРБ (9 шт.), Конотопская ЦРБ (10 шт.), Кролевецкая ЦРБ (10 шт.), Лебединская ЦРБ (10 шт.), Ахтырская ЦРБ (15 шт.), Роменская ЦРБ (25 шт.), Сумская ЦРКЛ (10 шт.), Шосткинская ЦРБ (7 шт.). Всего дополнительно будет обеспечен кислородом 282 коек.

Общество

Новости

На Сумщине 26590 случаев COVID-19: в Сумах рекорд
Сегодня 08:54
Зеленский назначил главу Сумской ОГА
23.11.2020 20:26
Лебединские гандболисты одержали первую победу в сезоне
Сегодня 19:13
На Сумщине 9 больниц получили кислородные концентраторы
Сегодня 19:04
На Сумщине кот спас хозяев во время пожара (видео)
Сегодня 18:51
Юные сумские баскетболисты стартовали в ВЮБЛ
Сегодня 17:56
Сумские гандболисты проиграли в Броварах
Сегодня 17:45
На первую сессию нового облсовета вынесут стратегию развития Сумщины до 2027 года
Сегодня 17:28
Правоохоронці Сумщини долучились до щорічної всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»
Сегодня 17:22
Своевременное сообщение сумчанина на 102 помогло патрульным, спасателям и медикам спасти женщине жизнь (видео)
Сегодня 17:04
В Сумах хотят сделать городской пляж на Чешке
Сегодня 16:31
Ночью в Сумах пожарные ликвидировали возгорание в подвальном помещении многотажки
Сегодня 16:26
view counter

Статьи

Первинна допомога при симптомах COVID-19: алгоритм дій, якщо немає декларації з лікарем
Вчера 17:36
Інформація для сумчан: роботодавець вимагає від працівника результат ПЛР-тесту – чи це законно?
25.11.2020 16:32
«Мест в больницах нет даже для блатных»: стало известно о катастрофической ситуации с COVID-19 на Сумщине
25.11.2020 13:45
Пенсионный возраст и требования к стажу снова повысят. Когда и кого коснутся изменения
25.11.2020 11:47
Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения
25.11.2020 11:08
Всеобуч від служби зайнятості Сумщини: 5 нюансів проходження випробування
25.11.2020 10:26
Які громади Сумщини є фінансово найсильнішими?
24.11.2020 13:53
Что следует знать о COVID-тестировании?
23.11.2020 12:50
Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки
23.11.2020 12:48
На щепкінській сцені – мюзикл «За двома зайцями»
21.11.2020 08:57
Сумщина потребує високотехнологічні робочі місця
20.11.2020 10:56
Що чекає на ринок праці Сумщини завтра?
19.11.2020 15:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.