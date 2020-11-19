Лебединские гандболисты одержали первую победу в сезоне Сегодня, 27 ноября, в Сумах прошел второй матч 4-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужчин в высшей лиге.

Лебединская «Єдність» в манеже СумГУ принимала «УДХТУ» из Днепра. После вчерашнего поражения сегодня игра завершилась победой хозяев 29:25 (13:11), которая стала для них первой в чемпионате. За наших забивали: Сергей Билоус – 9 голов, Михаил Яценко – 6, Анатолий Шпаков и Станислав Алферов – по 4, Дмитрий Журавель и Владислав Иуткин – по 3.

После 8 игр у «Єдності» 2 очка и последнее, 6-е место. Лидируют ужгородские «Карпаты» - 11 (в 6 матчах), дальше – «Строитель-БСФК» (Бровары), «УДХТУ» (Днепр) и «RGM GROUP - СумДУ» - по 7 (6). У полтавского «Динамо-Академии» - 2 (4).