На Сумщине новый коронавирусный рекорд – 1013 за сутки На утро 28 ноября в Сумской области подтверждено уже 27 603 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За пятницу подтвердили 1013 новых случаев. Выздоровели 276 человек, - всего 10 258. Умерло шестеро, - всего 359. Болеют 16 986.

В Украине за сутки 16294 новых случая. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1639 человек; летальных случаев - 184; выздоровели - 8897 человек; осуществлено тестирований за сутки - 67348 (в частности методом ПЦР - 43458, методом ИФА - 23890).

За все время пандемии в Украине заболело - 709 701 человек; выздоровели - 335 135 человек; летальных исходов - 12 093; проведения ПЦР-тестов - 4463249.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.