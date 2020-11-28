На Сумщине 1013 новых случаев COVID-19: подробности По состоянию на 28 ноября в Сумской области 27603 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1013 человек (Сумы - 420, Шостка - 61, Конотоп - 34, Ромны - 85, Ахтырка - 71, Глухов – 16, Лебедин – 25, Белопольский р-н – 27, Бурынский р-н – 15, Глуховский р-н - 1, Конотопский р-н - 9, Краснопольский р-н – 19, Кролевецкий р-н – 21, Лебединский р-н - 1, Л.-Долинский р-н - 38, Недригайловский р-н – 11, Ахтырский р-н - 8, Путивльский р-н – 21, Роменский р-н – 26, С.-Будский р-н – 14, Сумской р-н - 60, Тростянецкий р-н – 26, Шосткинский р-н - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 359 летальных случая, из них 6 - за прошедшие сутки (Сумы - 3, Шостка - 1, Лебедин - 1, Сумской р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 10258 человек, из них за минувшие сутки - 276 (Сумы - 144, Шостка - 9, Конотоп - 5, Ромны – 15, Глухов - 1, Лебедин - 20 Белопольский р-н - 2, Бурынский р-н – 11, В.-Писаревский р-н - 1, Конотопский р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Лебединский р-н - 1, Недригайловский р-н - 3, Ахтырский р-н - 4, Путивльский р-н - 3, Роменский р-н - 7, Сумской р-н - 38, Тростянецкий р-н - 1, Ямпольский р-н - 9).