В Сумах пожарные ликвидировали возгорание трех гаражей, еще семь спасли Сегодня, 28 ноября, в 00:28 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаражей по ул. Белопольское шоссе в Сумах.

На место происшествия выезжал дежурный караул 1-ее государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что горение происходит внутри трех гаражей под одной крышей. Горели вещи домашнего обихода площадью в 2 кв.м и кровля на площади 40 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенных 7 гаражей.

В 1:23 пожар был локализован, в 2:06 - потратив на тушение около 15 т воды, ликвидировали. Причина пожара устанавливается.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.