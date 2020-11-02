В Сумах произошла страшная авария с маршруткой на Героев Крут

Предварительно, в ДТП разбило переднюю часть одной из легковых авто. Детали – позже, пишет Сумыпост.
Без пострадавших, сообщаили в патрульной полиции Сумщины. На месте работают патрульные.
19 ноября, около 9 часов утра, патрульные получили сообщение об аварии с участием трех транспортных средств на улице Герасима Кондратьева....
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