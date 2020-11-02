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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:55470

В Сумах произошла страшная авария с маршруткой на Героев Крут

Сегодня, 28 ноября, утром в Сумах на ул. Героев Крут в районе «Эпицентра» в аварию попали маршрутка и две легковушки.

Предварительно, в ДТП разбило переднюю часть одной из легковых авто. Детали – позже, пишет Сумыпост.

Без пострадавших, сообщаили в патрульной полиции Сумщины. На месте работают патрульные.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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