В Сумах произошла страшная авария с маршруткой на Героев Крут Сегодня, 28 ноября, утром в Сумах на ул. Героев Крут в районе «Эпицентра» в аварию попали маршрутка и две легковушки.

Предварительно, в ДТП разбило переднюю часть одной из легковых авто. Детали – позже, пишет Сумыпост. Без пострадавших, сообщаили в патрульной полиции Сумщины. На месте работают патрульные.