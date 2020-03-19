Жителю Сумщины придется предстать перед судом за убийство собаки и нападение на соседей Напомним: несколько дней назад 35-летний житель Бурыни, ворвавшись на соседский двор, угрожал расправой своим соседям, при этом застрелил одну собаку и ранил другую.

В полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч.1 ст. 129 УК Украины «Угроза убийством» и начали досудебное расследование. Обнаруженные и изъятые у нападающего пистолет, нож и марихуану полицейские направили на экспертизу.

После проведения соответствующих проверок и исследований следователи, под процессуальным руководством прокуратуры, открыли еще одно уголовное производство по признакам ч.1 ст. 299 «Жестокое обращение с животными» и ч.1 ст. 162 «Нарушение неприкосновенности жилища» Уголовного кодекса Украины.

За совершенные правонарушения злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.