Сегодня сумские футзалисты сыграют в Хмельницком (трансляция) Сегодня, 28 ноября, в Хмельницком пройдет матч 13-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

В 12.00 на паркет выйдут местный «Сокол» и АФФК «Сумы». Это будет сверхважная встреча в плане борьбы за восьмерку лучших. Наши сейчас уже в восьмерке, на шестом месте, с 11 очками в 11 матчах. У хмельнитчан 6 очков после 10 матчей и последнее, 10-е место. В первом круге в Сумах команды сыграли непривычную для футзала «сухую» ничью 0:0.

Как сообщил перед игрой Иван Скицко, команда в хорошем настроении прибыла в Хмельницкий после полноценного недельного тренировочного процесса. Андрей Целик набирает оптимальную форму, и в субботней игре тренерский штаб уже рассчитывают на него как на полноценного игрока первой «четверки». Кроме Заволова, все здоровы и готовы выйти на площадку.