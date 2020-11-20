Сумская ЦРБ начнет принимать ковидных пациентов 1 декабря 27 ноября в Сумской районной государственной администрации было проведено совещание по медицинскому обслуживанию.

Главный врач Сумской центральной районной клинической больницы Владимир Поцелуев сообщил, что работы по обустройству отделение для больных COVID-19 (обеспечение коек аварийным питанием и кислородными концентраторами) на финальной стадии. Уже сформировано 5 медицинских бригад для лечения пациентов. Отделение планируется запустить с 1 декабря.

По информации Сумской ЦРКЛ, с 1 декабря 65 медицинских работников, которые будут оказывать стационарную медицинскую помощь больным COVID-19, будут застрахованы на случай заболевания.

Также рассмотрели вопрос развертывания дополнительных коек в случае необходимости.