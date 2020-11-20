ФК «Сумы» сыграет на Харьковщине (трансляция) Сегодня, 28 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди любительских команд между ФК «Волчанск» (Харьковская область) и ФК «Сумы».

Матч начнется в 12:00 на стадионе «Авангард» в г. Змиев Харьковской области и в связи с карантинными ограничениями пройдет без зрителей.

Онлайн-трансляция матча будет на YouTube-канале ФК «Волчанск» по ссылке