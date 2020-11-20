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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:46260

Фейковый газовик продал втридорога сумчанину сигнализатор газов

В полицию Сум обратился пожилой мужчина и сообщил, что к нему домой пришел незнакомец, который, назвавшись представителем газовой компании из Сум, предложил приобрести у него «по дешевке» бытовой универсальный сигнализатор газов.

Продавец аргументировал необходимость приобрести этот прибор, приведя в пример недавние трагические случаи в Украине, связанные с утечкой угарного газа и гибелью людей.

Пенсионер, вспомнив сюжеты об этом в новостях, решил, что ему такой прибор действительно может понадобиться. Поэтому и купил его у «представителя организации» за 2000 гривен.

Через некоторое время он, проверив цену приобретенного прибора в Интернете, выяснил, что его можно купить не дороже чем за 450 гривен, а в некоторых случаях и вообще за 370 гривен.

После этого покупатель достал документы на купленный сигнализатор, позвонил по указанному номеру, чтобы спросить у продавца, почему же так завышена цена? Но ему не удалось этого сделать: номер телефона оказался недействительным, а указанной в документе адреса вообще в Сумах не оказалось.

Такие случаи не редкость, когда к пожилым, одиноким, немощным людям приходят неизвестные и предлагают купить какой-то товар по очень завышенной цене.

Так, год назад пожилая сумчанка приобрела у такого «предприимчивого» гражданина электромассажер за 4000 гривен при том, что настоящая стоимость прибора была всего несколько сотен гривен.

Конечно, потом людям становится горько от понимания того, что их обманули, или же они значительно переплатили за товар, или же сам товар оказался некачественным. Поэтому, чтобы не стать жертвой такого рода аферистов, не стоит быть слишком доверчивыми.

Не пускать незнакомых людей к себе домой, кем бы они ни назывались. В противном случае вы рискуете потерять последние деньги.

Помните: сохранность вашего имущества в первую очередь зависит от вас. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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