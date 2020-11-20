Сумские пограничники задержали гражданина РФ, который незаконно попал в Украину Вечером 27 ноября неподалеку от госграницы в районе населенного пункта Дмитровка, что в Великописаревском районе пограничники задержали гражданина России.

Иностранец в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую границу с территории РФ на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска. Свой поступок россиянин объяснил тем, что у его загранпаспорта закончился срок действия, поэтому он решил именно таким образом пересечь границу.

Сейчас иностранец задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины ему грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Кроме этого, в отношении задержанного гражданина РФ, будет принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 5 лет.