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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29157

В Сумах почтили память жертв Голодоморов

Представители областной и городской властей и общественности возложили цветы к памятному знаку в Сквере памяти жертв Голодоморов.

«Сегодня печальная дата в истории украинского народа. Голодомор 1932-1933 годов - это был геноцид украинской нации, направленный на уничтожение украинского селянства, национального сознания, - отметил глава Сумской ОГА Василий Хома. - На Сумщине было уничтожено более 50 тысяч селян. Это ужасная страница в нашей истории, когда улицы были усеяны умершими людьми, когда умирали от голода взрослые и дети. Этих фактов нельзя забыть, они должны быть в памяти каждого украинца. Чтобы эта трагедия не повторилась».

Справка

Сумщина - среди областей Украины, наиболее пострадавших в годы Голодомора. В Сумской области насчитывается более 100 мест захоронений, более 300 памятников и памятных знаков жертвам голодоморов. И сегодня историки и краеведы по крупицам собирают свидетельства от родственников очевидцев, изучают архивы, чтобы каждый из нас знал точно причины и масштабы этой трагедии.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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