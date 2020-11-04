Стали известны подробности тройной аварии в Сумах Три транспортных средства попали в ДТП на улице Героев Крут - патрульные оформили админматериалы.

Сообщение о ДТП патрульные получили 28 ноября, около 10 часов. Патрульные оперативно прибыли на место ДТП, где обнаружили три повреждении транспортные средства. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Самых больших повреждений претерпел легковой автомобиль ВАЗ-21104 с газобаллонным оборудованием, поэтому инспекторы временно ограничили движение на улице Героев Крут и вызвали работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Опросив участников ДТП, стражи порядка выяснили, что 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21104, не придерживаясь безопасной скорости движения, не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. После чего автомобиль разорвало на две части. Передняя часть выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортными средствами ГАЗ и Рута. Другая часть автомобиля остановилась во вспомогательной полосе для движения. Во время проверки документов стражи порядка обнаружили, что водитель легковушки был лишен водительских прав за управление в состоянии опьянения.

Патрульные оформили ДТП и составили на водителя ВАЗ-21104 административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП), ч. 4 ст. 126 (Управление лицом, лишенным права управления транспортными средствами) и ст. 139 (Повреждение дорожного сооружения) КоАП. Также у него были выявлены признаки наркотического опьянения, поэтому мужчину доставили в медицинское учреждение, где он прошел медицинское освидетельствование для определения состояния наркотического опьянения (сдал анализ). Сейчас патрульная полиция ждет медицинское заключение, уже по результатам которого будет принято решение о привлечении мужчины к административной ответственности по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.