Сумские футзалисты уступили в Хмельницком Сегодня, 28 ноября, в Хмельницком прошел матч 13-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

На паркет местного спорткомплекса вышли «Сокол» и АФФК «Сумы».

Игра была равной с обоюдоострыми моментами. А на 10-й минуте сумчане получили реальный шанс открыть счет, но Андрей Цилык не реализовал пенальти. Зато хозяева до конца первого тайма успели забить дважды: Владислав Первеев на 15-й минуте и Константин Абзалов на 19-й.

В начале второй 20-минутки Руслан Острога отыграл один мяч (23-я минута), а спустя 10 минут счет уже равный после гола виталлия Катеринина. Но спустя минуту хозяева вновь впереди благодаря голу Андрея Хамдамова. На 37-й минуте снова пенальти, и снова Цилык, - на этот раз точно. Но за минуту до конца Владислав Первеев оформил дубль и победу «Сокола». А Василий Кефа успел отхватить вторую желтую карточку и автоматически красную.

В итоге 4:3 – победа хозяев, которые с 9 очками в 11 матчах поднимаются на 9-е место. Сумчане с 11-тью в 12-ти остались на шестом.

Остальные матчи тура:

«ДЕ ТРЕЙДИНГ» (Николаевка) 1-5 «Энергия» (Львов)

«Кардинал-Ривне» 3-3 «ХИТ» (Киев)

«Ураган» (Ивано-Франковск) 6-0 «Монолит-Viva Cup» (Харьков)

Матч «Продэксим» (Херсон) – «ИнБев» (Житомир) пройдет в четверг, 3 декабря.

Лидирует «Продэксим» - 27 очков в 11 матчах, дальше – «ХИТ», «Ураган» и «Энергия» - по 25 (12), «Кардинал-Ривне» - 17 (12)…