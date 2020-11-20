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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:22218

Сумские биатлонисты стартовали в Кубке мира

Девять долгих месяцев томились биатлонисты и их болельщики в ожидании нового сезона.

www.biathlonworld.com © Manzoni/IBU

И сегодня, 28 ноября, наконец, он стартовал индивидуальной гонкой у мужчин в финском Контиолахти.

Первая гонка подарила первую сенсацию и новое громкое имя в мировом биатлоне! Норвежец Стурла Легрейд лишь в прошлом сезоне впервые попробовал вкус взрослых международных стартов, а уже сегодня одержал первую победу в Кубке мира! 23-летний спортсмен закрыл все 20 мишеней и, на удивление, по скорости выглядел очень конкурентоспособно относительно действующего обладателя Большого хрустального глобуса своего соотественника Йоханнеса Бё!

Вышедший на старт в желтом лидерском бибе, Йоханнес промахом уже в первой лежке дал минутную фору соперникам, и дальше привычно начал ее отыгрывать. План почти сработал – на финише 99 соперников оказались позади Бё-младшего – все, кроме одного! Стурла Легрейд уже в пятой своей гонке Кубка мира одерживает сенсационную победу, а завтра в спринте, шестом для себя старте среди сильнейших, впервые выйдет на старт в желтом бибе!

Сюрпризом стоит назвать и третье место немецкого ветерана Эрика Лессера. Казалось, карьера 32-летнего биатлониста медленно шла на спад, ведь предыдущий личный подиум был у Эрика без малого четыре года назад. Но сегодня звезды сложились, и с одним промахом Лессер добрался до пьедестала почета, на последнем круге «вырвав» бронзу у француза Кантена Фийона Майе.

Для лидеров украинской сборной эта гонка, будем считать, стала своеобразной вкаткой в сезон. Потому что стремительно ворваться в него с высокими результатами у ребят не получилось. Дмитрий Пидручный и Артем Прима, получили при жеребьевке неплохие ранние стартовые номера, однако уже в первой половине гонки промахами сделали претензии на итоговый результат более скромными.

Артем, правда, к третьему рубежу «продышался», и две заключительных стрельбы отработал уверенно, за счет чего сумел заработать кубковые очки уже в стартовой гонке за 27-й итоговый результат при двух промахах. А вот у капитана сложный роман с индивидуальными гонками продолжается и в новом сезоне: первый результат Дмитрия – 73-й с пятью минутами штрафа. Возможно, Пидручный сознательно пожертвовал первым стартом ради отработки ритма стрельбы в новом сезоне: по скорострельности украинец стал шестым среди всех участников.

С оптимизмом можно смотреть на результат самого молодого участника нашей команды сумчанина Богдана Цымбала. Лишь две штрафных минуты и 47-е место на финише – новое личное достижение 23-летнего спортсмена в гонках Кубка мира. Впрочем, нет сомнений, что в новом сезоне у Богдана будет еще не одна возможность перекрыть и это достижение.

Уроженец Сумщины Руслан Ткаленко на огневых рубежах выстроил «заборчик» из единиц в графе промахов, и, несмотря на 68-е место на финише, добавил несколько баллов для командного зачета в Кубке наций. Ну и совсем не задалась гонка у нашего Антона Дудченко. Выделявшийся снайперскими качествами биатлонист, сегодня заработал восемь штрафных минут и в финишном протоколе стал 99-м, пишет biathlon.com.ua.

Индивидуальная гонка. Мужчины

1.  Стурла Легрейд (0+0+0+0)  48:57,0

2.  Йоханнес Тингнес Бё (1+0+0+0)  +19,6

3.  Эрик Лессер (0+1+0+0)  +1:03,6

...

27.  Артем Прима (2+0+0+0)  +3:43,4

47.  Богдан Цымбал (0+1+0+1)  +4:56,4

68.  Руслан Ткаленко (1+1+1+1)  +7:01,4

73.  Дмитрий Пидручный (1+2+0+2)  +7:56,3

99.  Антон Дудченко (1+2+5+0)  +12:20,0

Спорт
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