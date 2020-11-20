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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37284

На Сумщине пограничники задержали банковского афериста из Германии

На Сумщине задержали иностранца, который находился в розыске за совершение преступлений в банковской сфере.

43-летнего мужчину задержали 28 ноября пограничники Сумского отряда в пункте пропуска «Бачевск», когда тот направлялся в Россию на автомобиле марки «Renault».

Во время проверки документов гражданина Германии правоохранители установили, что он находится в международном розыске. Иностранца сразу задержали, и об этом сообщили Укрбюро Интерпола в г. Киев.

Впоследствии сотрудники Интерпола подтвердили, что тот действительно находится в розыске в Германии. Он подозревается в отмывании денег и банковском мошенничестве.

Немец прибыл в Украину в конце прошлого года, а в розыск его объявили более полугода назад. Все это время он находился в Украине и, вероятно, в дальнейшем местом укрытия решил выбрать территорию РФ.

Сейчас гражданина Германии передано представителям Национальной полиции, которые и займутся его экстрадицией в Германию для привлечения к уголовной ответственности.

Право
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