На Сумщине пограничники задержали банковского афериста из Германии На Сумщине задержали иностранца, который находился в розыске за совершение преступлений в банковской сфере.

43-летнего мужчину задержали 28 ноября пограничники Сумского отряда в пункте пропуска «Бачевск», когда тот направлялся в Россию на автомобиле марки «Renault».

Во время проверки документов гражданина Германии правоохранители установили, что он находится в международном розыске. Иностранца сразу задержали, и об этом сообщили Укрбюро Интерпола в г. Киев.

Впоследствии сотрудники Интерпола подтвердили, что тот действительно находится в розыске в Германии. Он подозревается в отмывании денег и банковском мошенничестве.

Немец прибыл в Украину в конце прошлого года, а в розыск его объявили более полугода назад. Все это время он находился в Украине и, вероятно, в дальнейшем местом укрытия решил выбрать территорию РФ.

Сейчас гражданина Германии передано представителям Национальной полиции, которые и займутся его экстрадицией в Германию для привлечения к уголовной ответственности.