На Сумщине пограничники задержали банковского афериста из Германии

43-летнего мужчину задержали 28 ноября пограничники Сумского отряда в пункте пропуска «Бачевск», когда тот направлялся в Россию на автомобиле марки «Renault».
Во время проверки документов гражданина Германии правоохранители установили, что он находится в международном розыске. Иностранца сразу задержали, и об этом сообщили Укрбюро Интерпола в г. Киев.
Впоследствии сотрудники Интерпола подтвердили, что тот действительно находится в розыске в Германии. Он подозревается в отмывании денег и банковском мошенничестве.
Немец прибыл в Украину в конце прошлого года, а в розыск его объявили более полугода назад. Все это время он находился в Украине и, вероятно, в дальнейшем местом укрытия решил выбрать территорию РФ.
Сейчас гражданина Германии передано представителям Национальной полиции, которые и займутся его экстрадицией в Германию для привлечения к уголовной ответственности.