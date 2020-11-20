Юлия Джима в ТОП-10 на Кубке мира по биатлону Выпускница СумГУ удачно стартовала в Кубке мира по биатлону.

Открытие биатлонного сезона Кубка мира в финском Контиолахти набирает обороты, и уже вторая гонка нового сезона подарила незабываемые эмоции в борьбе за победу!

Как и в мужской гонке, одной из основных претенденток на победу сегодня была обладательница желтого биба – Доротея Вирер. Но, в отличие от Йоханнеса Бё, итальянка не могла себе позволить промах – сегодняшние соперницы вынуждали ёё работать на стрельбе безошибочно! Впрочем, даже четыре нуля, которые блистательно «нарисовала» Вирер, не стали для нее стопроцентной гарантией.

С четвертого рубежа Доротея вышла безоговорочным лидером, опережая график лидировавшей до того Дениз Херрманн на 35 секунд. Но как же понеслась немка по дистанции последнего круга, окрыленная всего одной минутой штрафа! На каждом километре она «съедала» десяток секунд отставания от итальянки, и когда Вирер выходила на финишную прямую, уже было ясно: судьбу золота решат считанные мгновения. И то, как тяжело шла по разбитой дистанции Доротея, совсем не давало гарантий, что эти мгновения будут в ее пользу…

И все же, оставив на последних метрах все силы, Вирер перевес удержала, хотя итоговый разрыв между нею и Херрманн составил всего-то 0,8 секунды!

А борьбу за «бронзу» повели между собой представительницы сборной Швеции. Традиционно сезон в Кубке мира стартует в Остерсунде, и успехи хозяев чаще всего объяснялись концентрированной подготовкой к соревнованиям в родных стенах. Однако и в Контиолахти скандинавская сборная показала мощнейший результат! В числе первых одиннадцати финишировавших сразу пять представительниц шведской команды! Лучшей из них стала Джоанна Скоттхайм, завоевавшая первый подиум на уровне Кубка мира!

Доброй традицией уже становится и отличное начало сезона в индивидуальных гонках для Юлии Джимы! Сегодня, правда, достичь подиумных позиций не удалось, но и десятое место с четырьмя нулями на огневых рубежах вселяет оптимизм! Да, как и другие представительницы нашей сборной, Юля испытывала дефицит скорости, не позволивший повторить успехи двух предыдущих сезонов. Но делать глубокие выводы по одной, тем более индивидуальной, гонке, явно преждевременно. Пока же констатируем наличие высокого результата на старте сезона.

Также может быть довольна собой Дарья Блашко, стартовавшая в сезоне с 25-го места с одной минутой штрафа. И дело не в самом результате, а в том, что Даша доказала в первую очередь самой себе, что готова бороться на таком уровне. Это было крайне важно после смазанной второй половины предыдущего сезона.

Вряд ли необходимо что-то всерьез доказывать Вите Семеренко и Елене Пидгрушной. Им просто необходимо планомерно выйти на свой высокий уровень. Пока 58-е и 61-место – далекие от требуемого уровня позиции, исправить которые девушки могут уже завтра. А вот для Екатерины Бех любой результат – шаг вперед, ведь наша 22-летняя юниорка пока делает только первые шаги на уровне Кубка мира, и сегодняшнее 64-е место – новое личное достижение Кати в соревнованиях сильнейших биатлонисток мира, пишет biathlon.com.ua.

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Доротея Вирер (0+0+0+0) 44:00,9

2. Дениз Херрманн (1+0+0+0) +0,8

3. Джоанна Скоттхайм (0+0+0+0) +24,1

...

10. Юлия Джима (0+0+0+0) +1:54,8

25. Дарья Блашко (1+0+0+0) +3:01,7

58. Вита Семеренко (0+1+0+2) +5:42,8

61. Елена Пидгрушная (2+0+0+2) +5:55,1

64. Екатерина Бех (1+2+1+0) +6:01,9