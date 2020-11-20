Ночью в Краснополье тушили пожар

На место происшествия сразу выехало отделение дежурного караула 11-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв по вызову, удалось установить, что в доме горят вещи домашнего обихода и стены на площади 3 кв. м. Существовала угроза распространения огня на весь дом. В 4:17 пожар был локализован, а в 4:45 - ликвидирован.
Допустимая причина пожара - недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымохода.
Всего на место происшествия работало 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.