Ночью в Краснополье тушили пожар Сегодня, 28 ноября, в 4:05 спасатели получили сообщение, что в пгт Краснополье по ул. Механизаторов выходит дым из окон частного жилого дома.

На место происшествия сразу выехало отделение дежурного караула 11-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв по вызову, удалось установить, что в доме горят вещи домашнего обихода и стены на площади 3 кв. м. Существовала угроза распространения огня на весь дом. В 4:17 пожар был локализован, а в 4:45 - ликвидирован.

Допустимая причина пожара - недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымохода.

Всего на место происшествия работало 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.