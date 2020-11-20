Сумской футзалист поучаствовал в разгроме в Лиге чемпионов (видео) Сегодня, 28 ноября, прошел матч квалификационного раунда Лиги чемпионов по футзалу.

Свой домашний матч херсонский «Продэксим» с воспитанником сумского футзала Николаем Белоцерковцем в составе проводил в Одесской области в спорткомплексе «Black Sea-PSV». Судьба пропуска в следующую стадию решалась в одном матче.

Чемпион Экстра-лиги легко разобрался с любительским коллективом из Северной Ирландии «Росарио». Еще до перерыва венгерский кипер гостей Богнар вынужден был вынимать мяч из сетки одиннадцать раз, в том числе и от нашего земляка.

Вторая двадцатиминутка началась с гола 38-летнего Бари Беггли. Однако, после этого забивали только херсонцы. Причем наши значительно улучшили результат первого тайма, отправив во владение соперников 17 голов.

«Продексим» (Украина) - «Росарио» (Северная Ирландия) - 28:1 (11:0 )

Голы: Рониньо (5, 16, 22, 27), Шотурма (6, 6, 14, 15, 24, 31, 38), Корсун (7), Белоцерковец (8 ), Клаудиньо (11, 11, 27), Маевский (12, 39), Сорокин (23, 35), Зварыч (30), Волянюк (33, 40), Моспан (34, 39, 40), Роза (36), Волков (39) - Б. Беггли (21)

Отметим, что жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов состоится 9 декабря. Поединки этой стадии запланированы на 12-17 января.