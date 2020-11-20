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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:44422

Сумчани просять забезпечити вулицям Воскресенській та Соборній пішохідний статус

Така петиція зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій.

«Багатьох містян вже дістало ходити пішохідними Соборною та Воскресенською й оглядатися, чи не хоче їх хтось переїхати. Активісти регулярно пояснюють, що так робити не гарно (https://bit.ly/3m9QKYS), викликають поліцію для порушників… Але віз і нині там. Колись пішохідна вулиця вщент заставлена автівками і скоріш нагадує автобан, аніж історичний центр міста.

Нещодавно сум'янин Дмитро Тищенко створив петицію про встановлення паркану та відновлення контролю в’їзду на вулицю Воскресенську (https://bit.ly/2Va5yLb). У рекордні строки петиція набрала необхідну кількість голосів, а міська влада, навіть не чекаючи цього, відновила паркан у провулку 9-го Травня. Проте, не минуло й доби, як паркан був зламаний невідомими особами (https://bit.ly/2HG9792), а болард пошкоджений (https://bit.ly/2Jbqnn4).

Я вважаю, що встановлення парканів, знаків, камер та виклики поліції - це боротьба з вітряками, таким шляхом ми не вирішимо проблему. Дія знака 3.1. “Рух заборонено” не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні.

Справа в тому, що за моїми спостереженнями, переважною більшістю автівок на Воскресенській та Соборній користуються саме ті, на кого дія знака й так не поширюється, тобто їздять вони вулицею абсолютно законно і поліція не має підстав притягнути їх до відповідальності. Маємо класичне зловживання правом. Але де та тонка межа між реалізацією права та зловживанням ним? Її немає. Залишається лише сподіватися на громадянську свідомість цих містян. Ми її бачимо. Та й що можна сказати, коли мова йде про сотні людей, склад яких постійно змінюється. Серед них з'являється той, хто плював на правила, а потім починає працювати теорія розбитих вікон.

Що я пропоную? (не поспішайте закрити сторінку одразу)

Хочуть їздити? Нехай їздять! Прибрати паркани та знаки! Там мають бути автоматичні боларди, але будь-яка людина у будь-який час матиме право той болард опустити та проїхати.

Але є одне “але”. Опускання боларду платне і коштуватиме дуже дорого. Вартість виїзду буде підвищуватись кратно, в залежності від часу з моменту в’їзду. Місцеві жителі та орендарі матимуть безкоштовну годину на місяць (для переїзду, наприклад), а зловживання буде коштувати дуже дорого.

При цьому, отримані гроші можна направити на підтримання роботи болардів та реконструкцію вулиці.

Окремо наголошую - це не повинно мати на меті одержання прибутку, а навпаки його зменшення до нуля. Тобто, якщо попит падатиме, вартість потрібно буде підвищувати далі.

Там де не діють заборони, будуть діяти економічні закони», - пише автор петиції Никоненко В'ячеслав Олександрович.

Станом на 28 листопада петицію підписали 20 осіб з 250 необхідних.

До кінця збору підписів залишилось 44 дні.

Підписати петицію можна тут.

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