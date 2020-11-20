У сумських магазинах виявили фальсифікований коньяк за 60 гривень

Проблема продажу фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими акцизними марками набирає все більших обертів. З одного боку, це загроза здоров'ю українців, з іншого – колосальні збитки для бюджету та розсадник корупції.

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області в межах повноважень вживає всіх необхідних заходів для виявлення та протидії реалізації фальсифікованої продукції.

Асоціацією «Легальних виробників алкоголю» було повідомлено Головне управління щодо наявності в обігу в торгових точках Сумської області підакцизних алкогольних напоїв із фальсифікованою маркою акцизного податку. Так, було виявлено, що коньяк, маркований етикеткою та контретикеткою з написом «Коньяк грузинський (бренді) GUDAURI», виробництва ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ПРАЙМ» оклеєний підробленими марками акцизного податку, які відсутні в реєстрі виданих марок акцизного податку.

Крім того, зазначений алкогольний напій маркований штриховим кодом, який згідно із даними Асоціації «ДжиЕс1 Україна» має право використовувати лише Українсько-болгарське товариство з обмеженою відповідальністю «ПІРАНА». Разом з тим, означений штриховий код призначений для маркування зубної пасти «Комплекс трав», ТМ «ARO».

В торгових точках коньяк грузинський (бренді) GUDAURI, виробництва ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ПРАЙМ», реалізується за ціною, що значно менше ніж законодавчо встановлена мінімальна роздрібна ціна. Згідно із додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2020 року №957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв» мінімальна вартість пляшки коньяку (бренді) п’ять зірочок місткістю 0,5 л та із вмістом спирту 40% складає 151,66 грн., а коньяк грузинський (бренді) GUDAURI в пляшках місткістю 0,5 л. реалізується в торгових точках за ціною близько 60 грн. за одну пляшку.

Наведені обставини в їх сукупності свідчать про нелегальний статус виробництва алкогольного напою – коньяку грузинського (бренді) GUDAURI, та про недостовірність інформації, якою марковані пляшки алкогольного напою.

Враховуючи те, що маркування є різновидом супровідних документів до харчового продукту (алкогольних напоїв) та відповідно до примітки до статті 358 КК офіційним документом, оскільки воно є матеріальним носієм інформації, що посвідчує факти щодо якості та безпечності харчових продуктів, ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ПРАЙМ» вводили покупців відповідної продукції в мережах магазину в оману та зловживали їх довірою, що свідчить про шахрайство.

З метою вставлення факту реалізації зазначеного коньяку на території м. Сум та вжиття заходів щодо його вилучення з обігу, були направлені запити до торгових точок, в яких ймовірно здійснювався продаж коньяку грузинського (бренді) GUDAURI ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ПРАЙМ» та витребувані товарно-супровідні документи для встановлення джерел його надходження в реалізацію в Сумські торгівельні мережі.

З метою протидії розповсюдженню алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку та убезпечення громадян від купівлі неякісної продукції Головним управлінням було підготовлено та направлено заяву до Міністерства внутрішніх справ України та Головного управління Національної поліції в Сумській області щодо перевірки складу злочину в діях ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ПРАЙМ», передбаченого ст. 190 та ст. 358 КК України. Крім того, Головне управління наголосило на необхідності у ході досудового розслідування відібрати зразки коньяку грузинського (бренді) GUDAURI та провести експертизу на дотримання технології його виробництва.

Головне управління звертає увагу, що перевірити справжність марки можна скористувавшись сервісом Державної податкової служби, розміщеним в «Електронному кабінеті».