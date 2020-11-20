В Шостке к Новогодним праздникам городские власти объявили конкурс Начальник Управления экономики Шосткинского горсовета Дарья Гребенюк сообщает, что 28 ноября в Шостке стартует культурно-художественный онлайн-конкурс «Праздничный калейдоскоп». Он будет проходить в два этапа по номинациям.

Первый этап онлайн-конкурса – по номинациям:

– «Лучшая новогодняя иллюминация и оформление фасадов»;

– «Приветствие от Святого Николая»;

– «Лучшая новогодняя работа (фото, рисунки, поделки)»;

– «Лучшее литературное произведение».

Второй этап онлайн-конкурса пройдет по номинациям:

– «Моя новогодняя красавица»;

– «Лучший новогодний костюм»;

– «Как мы колядовали».

Участие в онлайн-конкурсе могут принимать субъекты хозяйствования всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Шосткинской городской территориальной общины, учреждения и организации, как местного, так и государственного уровня и физические лица, достигшие 14 летнего возраста.

Для участия в онлайн-конкурсе необходимо прислать на электронный адрес отдела культуры и туризма Шосткинского городского совета (shostka_konkurs@ukr.net.) следующую информацию:

– ФИО (для физического лица), название учреждения или организации (для юридических лиц), определение номинации, в которой конкурсант желает принять участие;

– фотография или видео работы, которое подается на конкурс;

– адрес, контактный телефон.

Конкурс будет проходить с 28 ноября текущего года по 18 января следующего года.

Первый этап будет длиться по 24 декабря.

С 28 ноября по 10 декабря отдел культуры и туризма принимает онлайн работы по номинациям первого этапа на электронный адрес shostka_konkurs@ukr.net;

С 28 ноября по 14 декабря отдел культуры и туризма предварительно оценит работы (в соответствии цензуре) и передаст сформированные работы по номинациям сектору по вопросам внутренней политики горисполкома для размещения на официальном сайте Шосткинского городского совета.

С 15 по 24 декабря на официальном сайте Шосткинского городского совета будет проходить онлайн-голосование.

Второй этап онлайн-конкурса состоится с 25 декабря по 18 января.

В этот период отдел культуры и туризма будет принимать онлайн работы по номинациям второго этапа на электронный адрес shostka_konkurs@ukr.net;

С 25 декабря по 11 января отдел культуры и туризма предварительно оценит работы (в соответствии цензуре) и передаст сектору по вопросам внутренней политики для размещения на официальном сайте Шосткинского городского совета.

С 12 по 18 января на официальном сайте Шосткинского городского совета будет проходить онлайн-голосование для определения победителей, пишет Шостка.инфо.