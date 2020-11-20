Боксер-профессионал с Сумщины собирается вернуться в первый полусредний вес Шосткинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) заявил, что возвращается в первый полусредний дивизион.

«Когда ты найдешь то, что полюбишь по-настоящему, ты сам удивишься, сколько всего ты сможешь. В следующем бою я возвращаюсь в 140-фунтов», – написал Редкач в инстаграме. Ранее Редкач выступал в полусреднем весе.