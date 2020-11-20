Мер Тростянця поспілкувався з депутатами Європарламенту 27 листопада міський голова Тростянця Юрій Бова поспілкувався з депутатами Європейського парламенту у ході цікавої онлайн-дискусії «Нове місцеве самоврядування: амбітний порядок денний для співпраці з ЄС».

Серед учасників дистанційного заходу були досвідчені депутати Європарламенту: Андрюс Кубілюс, Міхаель Ґалер, Влодзімеж Цімошевич, Анна Фотига, Віола фон Крамон-Таубадель, Пятрас Ауштрявічюс.

До слова сказати, голову Тростянецької громади дуже часто запрошують до участі у подібних заходах, адже Ю.А Бова має просто колосальний управлінський досвід у царині місцевого самоврядування й настільки цінні напрацювання, що вони, прямо скажем, стали дороговказом для очільників інших громад України.

Що ж до вчорашньої онлайн дискусії – вона стала приводом для предметного обговорення можливої співпраці новостворених громад з Євросоюзом, викликів та можливостей громад в рамках реалізації реформи децентралізації тощо.

Нагадуємо, що ЄС пропонує широкий спектр програм, спрямований на допомогу українським містам і, Юрій Бова один з небагатьох українських очільників громад, який робить усе можливе, щоби скерувати ці ресурси до розвитку Тростянецької ОТГ, яка поповнилася дванадцятьма колишніми сільськими радами.

- Якщо говорити про той вагомий результат, який я і політична сила, яку представляю, здобули на останніх виборах – це яскравий результат клопіткої роботи нашої команди протягом останніх трьох років. Було дуже непросто, але ми встигли напрацювати декілька цікавих моделей успішних практик місцевого самоврядування у медичній, освітній, молодіжній сфері та спорті, - підкреслив у ході онлайн-дискусії Юрій Бова. – І той величезний кредит довіри, який ми отримали від виборців засвідчує неабияке очікування в першу чергу сільського населення щодо змін на краще. Нагадаю, що до Тростянецької громади приєдналося 12 колишніх сільрад, а це майже 8 тисяч населення. Рівень довіри людей особисто мені подекуди доходив майже до позначки 90%, особливо в маленьких селах. Тоді це мене спочатку здивувало, але коли я проїхався тими занедбаними територіями, стало цілком зрозуміло, чому так відбувається. Люди прагнуть якнайшвидше якісних змін життя. Вони бачать, яким ми зробили Тростянець, тож прагнуть таких якісних перетворень і для своїх населених пунктів.

Юрій Анатолійович аргументовано зауважив, що сільські території дуже постраждали від неефективного керівництва колишніх сільських очільників, керівників РДА. Там стоять зачинені школи, вщент розбиті дороги, відсутнє транспортне сполучення, немає питної води в колодязях, роками ніхто не вивозить сміття, відсутнє централізоване водопостачання тощо.

- Ми піднімаємо ці наболілі людям питання, і наразі майже щодня проводимо сесійні засіданні, щоби максимально допомогти селам. Але без підтримки міжнародних партнерів нам буде дуже важко. Тим більше, що, на жаль, попри всі звернення нашої Асоціації територіальних громад, поки що урядовці нас так і не почули у контексті інфраструктурної субвенції, яка сьогодні забрана. Держава також нас не почула нас у питанні збільшення відсоткової ставки податку з доходів фізичних осіб, що дозволило б ефективніше наповнювати місцевий бюджет, - зауважив Ю.А.Бова. - Не треба забувати, що держава, після ліквідації районних рад та РДА перекладає на нас додаткові фінансові навантаження. Але не треба сприймати це так, що ми в когось просто витребуємо кошти. Ні, навпаки, ми партнери. Місцеве самоврядування повинне підставити дуже місце плече нашій державі, працюючи пліч-о-пліч з Офісом Президента, Урядом, державними адміністраціями, над запровадженням єдиної політики відродження України та покращення життя людей на різних територіях.

При цьому, інституційна підтримка громадам дуже важлива від Європейського союзу.

У своєму виступі перед членами онлайн конференції міський голова Юрій Бова також зупинився на питаннях відбудови інфраструктури, участі місцевих громад у протидії пандемії коронавірусу, відродження та утримання об’єктів соціальної сфери. Нагадав про архіважливість виготовлення Генеральних планів для тих чи інших територій тощо.