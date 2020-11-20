У Сумах хочуть зробити парк уздовж Псла

"В центрі міста від мосту на Харківській до вулиці Заливна знаходиться покинута територія з багном, сміттям і туалетами в кущах. Там можна зробити гарний парк з пішохідними доріжками та приємними кафешками (замість смердючих шашличних).
Це можна зробити з невеликим бюджетом у два етапи:
1. Прибрати зайві кущі і непотрібні молоді дерева, щоб цей занедбаний ліс хоча б трохи нагадував парк. Комунальники можуть зробити це максимум за три дні.
2. Зробити набережну і пішохідні доріжки. Можна запропонувати власникам популярних сумських ресторанів інвестувати в розвиток парку в обмін на розміщення їх кафе та ресторанів (але знов таки там не має бути шашличних сараїв зроблених з палок, як зараз)", - пише автор петиції
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