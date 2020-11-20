У Сумах хочуть зробити парк уздовж Псла На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення "Парк від мосту на Харківській до вулиці Заливна".



Це можна зробити з невеликим бюджетом у два етапи:

1. Прибрати зайві кущі і непотрібні молоді дерева, щоб цей занедбаний ліс хоча б трохи нагадував парк. Комунальники можуть зробити це максимум за три дні.

2. Зробити набережну і пішохідні доріжки. Можна запропонувати власникам популярних сумських ресторанів інвестувати в розвиток парку в обмін на розміщення їх кафе та ресторанів (але знов таки там не має бути шашличних сараїв зроблених з палок, як зараз)", - пише автор "В центрі міста від мосту на Харківській до вулиці Заливна знаходиться покинута територія з багном, сміттям і туалетами в кущах. Там можна зробити гарний парк з пішохідними доріжками та приємними кафешками (замість смердючих шашличних).Це можна зробити з невеликим бюджетом у два етапи:1. Прибрати зайві кущі і непотрібні молоді дерева, щоб цей занедбаний ліс хоча б трохи нагадував парк. Комунальники можуть зробити це максимум за три дні.2. Зробити набережну і пішохідні доріжки. Можна запропонувати власникам популярних сумських ресторанів інвестувати в розвиток парку в обмін на розміщення їх кафе та ресторанів (але знов таки там не має бути шашличних сараїв зроблених з палок, як зараз)", - пише автор петиції