Сумчан просять допомогти ветеранам

Багато сумчан уже відгукнулися на благодійний збір для пенсіонерів КУ Сумської обласної ради «Сумський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці».
Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до благодійної акції «Подаруй тепло» і порадувати людей похилого віку.
Для подарунків збираємо:
- Теплі шкарпетки
- Зимові рукавички
- Солодощі
- Чай, каву
- Засоби особистої гігієни (шампунь, мило, зубну пасту, ополіскувач для рота)
Збір триватиме до 14 грудня за адресою: вул. Соборна, 27 (Сумська міська галерея) з 11:00 до 18:00 у будні (субота, неділя – вихідні)
Відповідальна особа: 0506060403 – Юлія.