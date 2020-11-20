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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:18204

Сумчан просять допомогти ветеранам

Добрі вчинки - завжди на першому місці! Навіть у такий складний період, не зважаючи на карантин та холодну погоду, люди знаходять сили і час, щоб допомогти тим, кому справді потрібна підтримка!

Багато сумчан уже відгукнулися на благодійний збір для пенсіонерів КУ Сумської обласної ради «Сумський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці».

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до благодійної акції «Подаруй тепло» і порадувати людей похилого віку.

Для подарунків збираємо:

- Теплі шкарпетки

- Зимові рукавички

- Солодощі

- Чай, каву

- Засоби особистої гігієни (шампунь, мило, зубну пасту, ополіскувач для рота)

Збір триватиме до 14 грудня за адресою: вул. Соборна, 27 (Сумська міська галерея) з 11:00 до 18:00 у будні (субота, неділя – вихідні)

Відповідальна особа: 0506060403 – Юлія.

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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