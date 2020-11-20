Сумские волонтеры собирают средства на теплый вольер для собак Теплый, сухой, освещаемый вольер, который будет служить временной палатой для больных животных или тех, кому по каким-либо причинам нужен карантин - наша мечта уже долгие годы, пишут в Сумском обществе защиты животных.

«Теперь, с робкой надеждой, мы решились начать ее воплощение в жизнь! Ведь буквально каждый день появляется животное, кому нужна помощь, лечение - новые сбитые, раненые, пострадавшие от человека или старые, добрые друзья из ЦП, у которых с годами здоровье не становится лучше.

Есть расчеты, есть список, есть что-то вроде сметы, нет одного - денег...

Очень просим вас, дорогие подписчики, помочь нам. Сложно передать словами важность этого дела, сложно сказать, как сильно мы хотим этого и сколько жизней это поможет спасти! Возможно, кто-то сможет помочь материалами - будем очень рады! Кто можем помочь финансово - спасибо огромное. Все отчеты выставим, будем держать вас в курсе событий и, надеюсь, очень скоро пригласим вас на открытие теплого вольера, который станет началом чего-то нового, важного, большого!

Первый список материалов:

Металл

Проф. труба 50х25 - 42 м.п.

Лист оцинковка 1000х2000 - 5 шт.

Доска 100х25 - 25 шт по 4 метра

ЮСБ 1,25х2,5 - 20 шт.

Утеплитель - 29 м.кв.

Краска 2 банки

ПриватБ: 5168 7451 0328 6495

МоноБ: 4441 1144 4944 5640

Джалагания И. (с пометкой "вольер")», - говорится в сообщении.