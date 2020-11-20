Сьогодні пройде Sumy Rock Fest (трансляція)

9 рок-гуртів з Сум та Києва наживо, багатокамерна Full-HD трансляція, максимально якісний звук - усе це, аби глядачі біля екранів своїх гаджетів відчули максимум фестивальної енергетики!
Хедлайнери фестивалю: учасники проекту «Х-Фактор», автори треків «Добрий ранок, Україно!» та «Важлива», постійні гості радіоротації та українського ТБ - гурт «Нумер 482»!
Початок о 17:00.
Дивитись фестиваль можна тут:
YouTube: http://surl.li/gwsv
Instagram: www.instagram.com/sumy_rock_fest/
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