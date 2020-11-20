Сьогодні пройде Sumy Rock Fest (трансляція) 29 листопада Всеукраїнський рок-фестиваль вже втретє відкривається у Сумах і, дотримуючись усіх норм карантину в Україні, цьогоріч чекає своїх глядачів у онлайн режимі.

9 рок-гуртів з Сум та Києва наживо, багатокамерна Full-HD трансляція, максимально якісний звук - усе це, аби глядачі біля екранів своїх гаджетів відчули максимум фестивальної енергетики! Хедлайнери фестивалю: учасники проекту «Х-Фактор», автори треків «Добрий ранок, Україно!» та «Важлива», постійні гості радіоротації та українського ТБ - гурт «Нумер 482»! Початок о 17:00. Дивитись фестиваль можна тут: YouTube: http://surl.li/gwsv Instagram: www.instagram.com/sumy_rock_fest/ Facebook: www.facebook.com/sumyrockfest