На Сумщине всего 582 новых случая COVID-19 На утро 29 ноября в Сумской области подтверждено 28185 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За субботу зафиксировано 582 новых случая. Выздоровело 66 человек, - всего 10324. Никто не умер, - всего 359. Болеют 17502.

В Украине подтверждено 12978 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1561 человек; летальных случаев - 120; выздоровели - 4243 человека; осуществлено тестирований за сутки - 49180 (в частности методом ПЦР - 39233, методом ИФА - 9947).

За все время пандемии в Украине заболело - 722 679 человек; выздоровели - 339 378 человек; летальных исходов - 12 213; проведения ПЦР-тестов - 4502482.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.