В Сумах стартуют два чемпионата Украины по индорхоккею 1-4 декабря в Сумах пройдет первый тур чемпионатов Украины по индорхоккею среди мужских и женских команд.

Игры пройдут в манеже СумГУ, правда, без зрителей. О трансляции пока ничего не сообщается.

В мужской части сыграют 6 команд, три из которых из Винницы. Также сыграет и сумское «Динамо». В женской – 7 команд, 5 из которых сумские.